錯說希特勒沒用毒氣殺人 白宮發言人就失言道歉

【KTSF 林佩樺報導】
俄國與敘利亞堅決認為上週在伊德立卜省的城鎮發生的毒氣襲擊，是敘利亞反對派武裝發動的，在美國發射戰斧導彈後，俄國加倍力挺敘利亞總統阿薩德，提供更多軍事支援，並在敘利亞海域部署一艘戰艦。與此同時，敘利亞問題也讓白宮發言人Sean Spicer口不擇言，竟然說就連二戰時的希特勒，也沒有用毒氣殺人，引起一片譁然，最後不得不認錯道歉。
Spicer週二說：”二次大戰沒用化武，就連卑劣如希特勒，都沒墮落到用化武。”
事實上，二戰期間，希特勒把幾百萬猶太人送進毒氣室，記者提出質疑，他則解釋：”提到沙林氣體 他（希特勒）沒有用在自己人身上，不像阿薩德。”
現在正為傳統猶太節日Passover，Spicer的比喻在社交網站上引來網友撻伐，也有人質疑白宮人員的歷史知識水平。
包括眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi要求特朗普總統將他免職，而Spicer本人則於晚間道歉。
他說：”坦白說，我引用錯誤，不適當也沒意識到那浩劫比喻，確是不能比喻的。”
至週三，Spicer再度就他的失言道歉，他說其言論是”難辭其咎”和”該受指摘”，無論在公在私，他的言論都教人失望，他懇求各方的原諒。
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