錯說希特勒沒用毒氣殺人 白宮發言人就失言道歉

【KTSF 林佩樺報導】

俄國與敘利亞堅決認為上週在伊德立卜省的城鎮發生的毒氣襲擊,是敘利亞反對派武裝發動的,在美國發射戰斧導彈後,俄國加倍力挺敘利亞總統阿薩德,提供更多軍事支援,並在敘利亞海域部署一艘戰艦。與此同時,敘利亞問題也讓白宮發言人Sean Spicer口不擇言,竟然說就連二戰時的希特勒,也沒有用毒氣殺人,引起一片譁然,最後不得不認錯道歉。

Spicer週二說:”二次大戰沒用化武,就連卑劣如希特勒,都沒墮落到用化武。”

事實上,二戰期間,希特勒把幾百萬猶太人送進毒氣室,記者提出質疑,他則解釋:”提到沙林氣體 他(希特勒)沒有用在自己人身上,不像阿薩德。”

現在正為傳統猶太節日Passover,Spicer的比喻在社交網站上引來網友撻伐,也有人質疑白宮人員的歷史知識水平。

包括眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi要求特朗普總統將他免職,而Spicer本人則於晚間道歉。

他說:”坦白說,我引用錯誤,不適當也沒意識到那浩劫比喻,確是不能比喻的。”

至週三,Spicer再度就他的失言道歉,他說其言論是”難辭其咎”和”該受指摘”,無論在公在私,他的言論都教人失望,他懇求各方的原諒。

