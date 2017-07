消息指白宮發言人Sean Spice已向特朗普辭職

By

【KTSF】

美聯社引述兩名白宮消息人士指出,白宮發言人Sean Spicer已向特朗普總統辭職。

據消息人士稱,Spicer是因為反對特朗普任命紐約金融家Anthony Scaramucci出任白宮通訊總監而辭職。

這兩名消息人士要求保持匿名,因為他們未獲准公開討論此事。

特朗普入主白宮後,Spicer每天主持的白宮新聞簡布會迅即成為媒體焦點,其嚴詞尖銳和強悍的風格受到廣泛關注,直至最近數週,他開始淡出幕前,改由副發言人Sarah Huckabee主持白宮新聞簡布會。

Spicer曾主理共和黨全國委員會的通訊事務,至去年大選投入特朗普的競選工作,他與白宮幕僚長Reince Priebus關係密切。

Scaramucci預料上任後會經常出現電視屏幕,為特朗普辯護,而據報Spicer不贊同特朗普未來應對傳媒的策略。

