By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦勞工部在去年12月建議,讓餐廳雇主把僱員所有小費收集起來再重新分配,以便讓其他沒有小費的僱員也可以分一杯羹,不過建議惹來極大反彈,眾議院週四通過的預算案,就包括一項條款,確保這些僱員可以保留自己所得的小費。

反對勞工部建議的餐廳僱員,都是那些直接招待客人可以得到小費的樓面僱員,例如是侍應和酒吧調酒師。

他們認為雇主,經理和管理層不但不會重新分配小費總額,反而會把部分小費扣起。

研究組織估計,若建議獲得通過,餐廳東主可以獲得額外5億多至140億的小費收入。

週四通過的預算案中的條款,雖然清楚列明餐館東主和經理不能收取或扣起樓面僱員所得的小費,但同時卻容許賺取最低工資的樓面僱員,和沒有小費的洗碗或廚房工人,一起分享他們的小費。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。