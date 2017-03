By

【KTSF 吳倩妤報導】

大都會交通委員會一致通過一項試行計劃,在舊金山和聖荷西部份道路,設立專門拍攝超速的相機。

由於每年舊金山和聖荷西都有多宗因為超速導致傷亡的車禍,所以大都會交通委員會同意,在舊金山和聖荷西部分曾經出事的路段,試驗設立專拍超速的攝影機,超速10哩罰款100元,汽車一旦被拍入鏡,登記車主就會收到罰單。

大都會交通委員會表示,這樣做是因為市內有太多人超速,但反對者就認為立法原意是好的,但最終會好似捉衝紅燈相機一樣,淪為當局賺錢的工具。

不過週三的票決只是第一步,最後還需要州議會通過。

