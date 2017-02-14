台旅遊巴車禍死者增至33人 司機疑疲勞駕駛肇禍

By

【i-CABLE】

台北旅遊巴失控翻側意外，增至33人死亡，包括旅遊巴司機，另有11人受傷。當局正調查事故起因是否與司機疲勞駕駛有關。旅行社指，司機之前休假兩天，但司機的女兒指父親已連續16天工作，觀光局勒令旅行社暫時停業。

旅遊巴入彎時，後面的汽車記錄事故一刻。旅遊巴的煞車燈明顯沒有亮著，顯示在彎位沒有減速。警方確認，旅遊巴時速約60公里、即超速20公里。涉事的下斜路段、路面良好，通部門排除車禍是因為路況差引起。調查焦點落在旅遊巴狀況及司機有否過勞。

涉事旅行社透過工會指，旅行團星期一早上9時由台北出發，約1時到武陵農場賞櫻。逗留至4時半，由武陵到宜蘭吃晚飯，回程時發生嚴重車禍。他說姓康的司機中途休息3個多小時，事前兩天亦放假。

台北賞櫻團旅遊巴翻側 至少32人死亡

康宜甄表示，父親在該旅行社工作5至6年，每天幾乎清晨5時至6時出門，至晚上11時許才回家。年三十起更連續上班16天。旅行社的同事透露，姓康的司機連日跑武陵和九族，加上近日氣溫驟降，早已出現感冒徵狀，但公司不准請假。他在事故前兩天都要上班，唯一一天放假則全日修車。

至於涉事旅遊巴車齡高達19年，最近才通過全面檢查。營運涉事旅遊巴的公司被交通部門即時被吊銷牌照，當局會加強巡查檢驗旅遊車。若未能符合規定，可能會被吊銷牌照。

蔡英文總統下午率領交通部長賀陳旦等官員，到靈堂向車禍死者致祭，並逐一慰問死者家屬。期間沒有回應記者提問。她在意外發生後責成相關部門全力協助家屬善後。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。