【i-CABLE】

甘肅慶陽市一名患有抑鬱症的19歲高中女生,上週四直播跳樓,期間有多名途人圍觀起哄,最終女生墮樓身亡,警方事後拘捕部份起哄者及發布影片的網民。

該女生前年遭班主任猥褻得逞,其父將班主任告上法庭,法院最後作出不起訴處分,女生之後患上抑鬱症。

