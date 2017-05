涉俄事件調查 獨立法律顧問進行監察

By

眾議院民主黨人今天在議事廳公開要求彈劾特朗普。

德州民主黨眾議員Al Green強調,美國立國理念是民有,民治,民享。人民相信本國包括總統在內,沒有人可以凌駕於法律。

共和黨籍的眾議長賴恩就回應說,有FBI及國會兩院都正在調查,未有真相之前都是影射。

其他共和黨人都普遍低調回應或者避免批評特朗普的作為,引來民主黨人的指責。共和黨同僚一直不肯認真監察特朗普。

參議院共和黨人就認為,目前談彈劾,時機未到。而參議院共和黨大老麥堅就認為,事件已經內耗太多,影響國會議程進度,他呼籲特朗普坦誠交代。

另外,有沒有備忘錄,最清楚的人莫過於Comey自己。國會現在要他交代。

國會參議院情報委員會要求James Comey在委員會公開及閉門的聆訊中作證。

消息說,Comey想要確保自己行事能保持獨立及守住道德界線。他因此將他與特朗普談話內容都記錄低,以便備案。

特朗普上台以來,與Comey曾見面三次。第一次是1月22號拍照,第二次是1月27日共進晚餐,就是該次特朗普被指要求Comey向他效忠。第三次見面是在2月14號。當時在場的人,還有副總統及司法部長。

消息說,在會面前,特朗普要求單獨與Comey談關於Flynn。

Comey下週將會向眾議院作證,他是否會交代的談話內容,有待觀察。

此外,聯邦司法部宣佈,委派前FBI局長Robert Muller

出任獨立的法律顧問,監察涉俄事件的調查。他將有權檢控本案調查發現的刑事罪行。

另外FBI也正在調查俄國干預美國大選。報導說,FBI不會向白宮匯報調查進展。

