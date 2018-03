北韓火車嚴密保安下入境中國 傳金正恩秘密訪華

共同社引述中朝關係消息人士指,可能有北韓重要人物正在北京訪問,未知是否北韓領袖金正恩秘密訪華。

網上流傳片段,指一列相信載有北韓重要人物的火車,星期日經丹東進入中國。共同社報道,連接丹東及北韓新義州的中朝友誼橋,附近酒店星期日起暫停預約,相信是要防止火車被偷拍。

網上片段星期一亦拍攝到北京出現保安嚴密的車隊,除了沿途有警車護送,還實施交通管制,相信是訪華的北韓人員。

日本傳媒報道,北京街頭保安嚴密,並曾看到一輛掛有北韓大使館外交人員車牌的汽車在人民大會堂出現。

中國內地有消息指,是北韓領袖金正恩秘密訪華。共同社則表示未能證實是否金正恩,若果屬實,則是金正恩2011年上台後首次外訪。

不過亦有北京外交消息表示質疑,指車隊沒有展示北韓國旗,到訪的可能是北韓名義上的國家元首金永南,或國家第二號人物崔龍海。

共同社引述中朝關係消息人士指,此行目的是改善平壤與北京的關係,爭取中國放寬對北韓的經濟制裁,及就糧食、經濟援助及投資加強合作。

北韓核試及多次射導彈後,中國年初執行聯合國安理會的制裁,禁止向北韓出口鋼、鐵等金屬,並限制出口原油及煉油產品。

