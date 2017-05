司法部委任特別法律顧問 調查特朗普競選團隊與俄關係（視頻）

By

聯邦司法部週三委任特別法律顧問,就是獨立檢察官,監察對俄國事件的調查。

聯邦司法部調查特朗普的競選團隊是否與俄國聯手干預去年美國選舉出現重大的轉折,司法部週三宣布委任特別檢察官監察有關的調查,有副司法部長Rod Rosenstein簽署的文件說,有必要委任特別檢察官,讓美國人民全面信任調查結果,對此國會民主黨人有正面的反應。

民主黨聯邦眾議員Jackie Speier說,人人都可以鬆一口氣,民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal形容,這是堅固又重大的一步。

副司法部長委任的人是前聯邦調查局(FBI)局長Robert Muller,CNN資深法律分析師Jeffrey Toobin說:”他在美國執法界最受尊崇,體現美國刑事司法系統的最佳,秉公辦事。”

但白宮就認為,沒必要委任特別檢察官,特朗普發聲明說:”徹底的調查將確認我們已知道的,就是我的競選運動並沒有串連任何外國實體。”

不過,民主黨聯邦眾議員John Garamendi說,特朗普肯定不開心,他可不能怪新聞界。

他指出,特朗普週三在海岸衛隊畢業禮上還聲稱自己就是被人找茬,其實是咎由自取。

目前涉及俄國的調查一共有3項,司法部的調查重點是特朗普團隊與俄國的關係,特別檢察官將有權起訴本案涉及刑事的罪行,國會兩院與FBI的調查則側重俄國干預美國大選,當中也涉及特朗普是否串通俄國干預選舉。

