舊金山外日落區民宅連環爆竊 賊人專門撬鐵閘犯案（視頻）

By

【KTSF 郭楠報導】

舊金山外日落區上星期爆發連環入屋爆竊案，不少居民表示擔憂，警方在星期日拘捕一名涉案男子。

警方表示，從上星期至今一共發生至少7宗入屋爆竊案，而在上星期二晚，至星期三清晨，一晚之內發生了4宗。

案發地點沿Ulloa至Santiago街，35大街至41大街範圍，犯案手法相似，賊人都是向有閘門的民宅下手，他們首先撬開閘門，然後從車房入屋爆竊，其中一宗有賊人甚至進入姻親單位內。

負責該區的Taravel警局局長Denise Flaherty表示，在星期日拘捕了一名40幾歲涉案男子，調查員發現他走入37大街夾 Taravel街附近一間正在裝修的民宅，用鐵棍撬開前門大閘入屋，離開時即場被捕，該名男子是有爆竊案底的緩刑犯。

警方又指，增派制服警員巡邏和便衣警員監視，並將會在本星期五上午在40街夾Vicente街的安老自助處 舉行警民會議。

更多新聞：

舊金山列治文區Walgreen遇劫 匪徒持械搶藥

南加州台裔男童中流彈喪生 警方懸紅緝兇（視頻）

聖荷西夜店爆刀傷血案 少棒隊主席被刺死

舊金山灣景區兩男搶車 受害婦人遭物打頭

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。