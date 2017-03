舊金山外日落區民宅連環爆竊 賊人專門撬鐵閘犯案（視頻）

By

【KTSF 郭楠報導】

舊金山外日落區上星期爆發連環入屋爆竊案,不少居民表示擔憂,警方在星期日拘捕一名涉案男子。

警方表示,從上星期至今一共發生至少7宗入屋爆竊案,而在上星期二晚,至星期三清晨,一晚之內發生了4宗。

案發地點沿Ulloa至Santiago街,35大街至41大街範圍,犯案手法相似,賊人都是向有閘門的民宅下手,他們首先撬開閘門,然後從車房入屋爆竊,其中一宗有賊人甚至進入姻親單位內。

負責該區的Taravel警局局長Denise Flaherty表示,在星期日拘捕了一名40幾歲涉案男子,調查員發現他走入37大街夾 Taravel街附近一間正在裝修的民宅,用鐵棍撬開前門大閘入屋,離開時即場被捕,該名男子是有爆竊案底的緩刑犯。

警方又指,增派制服警員巡邏和便衣警員監視,並將會在本星期五上午在40街夾Vicente街的安老自助處 舉行警民會議。

更多新聞:

舊金山列治文區Walgreen遇劫 匪徒持械搶藥

南加州台裔男童中流彈喪生 警方懸紅緝兇(視頻)

聖荷西夜店爆刀傷血案 少棒隊主席被刺死

舊金山灣景區兩男搶車 受害婦人遭物打頭

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。