北灣山火毒物續吹向灣區 霧霾天氣持續（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山週二再次出現霧霾天氣,從北吹向南的風,將北灣山火的污染物吹到舊金山以及中半島一帶。

灣區空氣質素管理局發出愛惜空氣警示,並呼籲居住在受到山火影響地區的居民,使用N95口罩,過濾空氣中的污染物,或者去到購物中心、圖書館等有空氣過濾設施的建築物。

目前空氣中仍然飄浮著大火產生的有毒物質,患心臟或呼吸道疾病等敏感人士,以及小童、長者應該盡量避免出外活動。

對於想回到被大火燒成廢墟的區域的居民,Sonoma縣公共衛生部門發言人建議他們不要急於回去清理廢墟,而需要與公共衛生部門預約,請工作人員為他們清理。

一股從阿拉斯加灣南下的風暴,正在影響灣區的天氣,從海洋吹向陸地的風力增強,有助吹散空氣污染物,氣象局預料週四到週五早上會下雨,可是降雨量很少。

今次降雨最多的地區將會是Sonoma縣西北部地區,可能有4分之1吋的降雨,而灣區其他地區,降雨量將不足10分之1吋,下雨的天氣不會維持很久。

氣象局表示,未來幾天灣區會轉涼,而相對濕度會提高,另外,週五和週六沿海地區會出現大浪,呼籲大家遠離海邊。

