【KTSF】

剛協助皇家馬德里歷史性蟬聯歐聯冠軍的葡萄牙球星C朗拿度,被西班牙檢察當局起訴逃稅。

起訴書指控C朗在2010年成立一間離岸公司,目的是為了逃避支付出售肖像權所得收入的應繳稅款。

C朗被指涉嫌在2011至2014年4次逃稅,涉及稅款超過1,600萬,假如C朗被定罪,他面對的最高刑罰是監禁5年。

不過,他可以透過補交稅款和主動申報海外資產等方式來減輕處罰。

西甲巴塞隆拿球星美斯去年被控逃稅罪名成立,但預期毋須服刑。

