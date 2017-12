By

【i-CABLE】

西班牙最高法院撤回對加泰羅尼亞自治區前主席普伊格德蒙特,及另外4名前自治區內閣官員的國際通緝令。

普伊格德蒙特和四名前內閣成員,在10月底自治區議會宣佈獨立後,到了比利時布魯塞爾,至今未返回西班牙。

最高法院法官指出,普伊格德蒙特等5人表明有意回國,參加月底的自治區議會選舉,加上新證據顯示,他們涉及的罪行屬集體行動,所以撤回針對個人的國際通緝令,但本地通緝令仍然有效。

五人回國後將會被捕,他們涉及叛亂、煽動叛亂和挪用公款等控罪。

不過,普伊格德蒙特的律師表示,其當事人暫無意離開比利時。

