加泰羅尼亞議會將表決獨立公投案 西班牙憲法法院阻撓

加泰羅尼亞自治區的議會原定下周一開會表決獨立公投議案，但西班牙憲法法院下令暫緩會議舉行，西班牙兩間大型銀行考慮遷冊、將總部遷出加泰羅尼亞。

在加泰羅尼亞首府巴塞羅那，數百名民眾高舉西班牙旗幟，支持警方在獨立公投當日的執法行動，另一批支持獨立的人差不多同一時間在附近遊行，要求派到當地執法的警員離開，警方在場戒備。

由支持自治區獨立陣營佔過半議席的加泰羅尼亞議會，原定下周一開會討論獨立公投結果，並且表決獨立議案。不過反對獨立的社會黨入稟憲法法院，要求禁止下周一的會議，因法院早已下令暫緩舉行公投，公投根本是違法，法院決定受理案件，並下令暫緩下周一會議，獨立派領袖及議會成員可以上訴，但如違反禁令，會面臨檢控。

西班牙首相拉霍伊促請加泰自治政府及獨立派領袖放棄宣佈獨立，避免更大傷害。巴塞羅那市長科洛認為歐盟應該更加積極調停，促成西班牙政府與自治區之間對話。

另外，西班牙兩間大型銀行考慮將總部遷出加泰羅尼亞，若果成事，料會嚴重打擊當地經濟，不過現時更改公司註冊地要經股東會通過。有報道指，西班牙政府擬頒佈新措施，容許企業毋須股東會通過，就可搬遷總部。

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