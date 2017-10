加泰羅尼亞議會將表決獨立公投案 西班牙憲法法院阻撓

加泰羅尼亞自治區的議會原定下周一開會表決獨立公投議案,但西班牙憲法法院下令暫緩會議舉行,西班牙兩間大型銀行考慮遷冊、將總部遷出加泰羅尼亞。

在加泰羅尼亞首府巴塞羅那,數百名民眾高舉西班牙旗幟,支持警方在獨立公投當日的執法行動,另一批支持獨立的人差不多同一時間在附近遊行,要求派到當地執法的警員離開,警方在場戒備。

由支持自治區獨立陣營佔過半議席的加泰羅尼亞議會,原定下周一開會討論獨立公投結果,並且表決獨立議案。不過反對獨立的社會黨入稟憲法法院,要求禁止下周一的會議,因法院早已下令暫緩舉行公投,公投根本是違法,法院決定受理案件,並下令暫緩下周一會議,獨立派領袖及議會成員可以上訴,但如違反禁令,會面臨檢控。

西班牙首相拉霍伊促請加泰自治政府及獨立派領袖放棄宣佈獨立,避免更大傷害。巴塞羅那市長科洛認為歐盟應該更加積極調停,促成西班牙政府與自治區之間對話。

另外,西班牙兩間大型銀行考慮將總部遷出加泰羅尼亞,若果成事,料會嚴重打擊當地經濟,不過現時更改公司註冊地要經股東會通過。有報道指,西班牙政府擬頒佈新措施,容許企業毋須股東會通過,就可搬遷總部。

