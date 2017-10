加泰主席普伊格德蒙特或被起訴叛亂等罪名

By

【i-CABLE】

西班牙檢察部門宣佈,尋求法院批准落案起訴被罷免加泰羅尼亞自治區主席職務的普伊格德蒙特及其閣員叛亂等多項罪名,普伊格德蒙特等人據報正身處比利時布魯塞爾,未知是否尋求政治庇護。 加泰羅尼亞自治區議會上周五單方面宣告獨立後,首相拉霍伊引用憲法解散自治區議會,革除當地所有官員,到周一,檢察官決定尋求法院批准落案起訴已被革職的自治區主席普伊格德蒙特及其他官員、議員叛亂、煽動叛亂,以及不當使用公款等控罪,其中叛亂罪的最高刑罰是監禁三十年,檢察官要求法庭傳召他們作供,但未有提及會否採取拘捕行動。 普伊格德蒙特在社交網站上載一幅自治政府建築的相片,外界一度揣測,他仍在自治政府裡,但西班牙官員其後透露,普伊格德蒙特及其閣員已前往比利時布魯塞爾,與當地政客、律師會面,比利時主管移民事務的官員說過,若普伊格德蒙特及其他認為受政治逼害的加泰羅尼亞人,到當地尋求政治庇護,並非不切實際。

