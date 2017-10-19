西班牙中央政府將啟動憲法程序奪回加泰自治權

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西班牙中央政府要求加泰羅尼亞自治區澄清，是否宣告獨立的最後通牒，已經屆滿，自治區政府仍未有更明確表態，馬德里中央政府決定本周六啟動憲法程序，暫停加泰羅尼亞自治權。

加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙特，於中央政府，限令自治區最遲在本港時間周四下午四時，明確表態是否宣告獨立，限期屆滿前致函首相拉霍伊。

一如三天前，上一次的答覆限期，自治區今次同樣沒有斬釘截鐵說明是否已宣告獨立，但警告若中央政府繼續打壓、拒絕對話，自治區議會將自行投票，表決正式的獨立議案。

首相府批評自治區的信件內容，等同威脅、勒索。在給予自治區的最後通牒屆滿後，首相拉霍伊政府宣布，將在兩天後，亦即本周六，召開特別內閣會議，啟動引用憲法第一百五十五條，交由國會表決暫停加泰自治權的程序。

但程序需時，即使國會通過收回自治權，改由中央任命官員接管執法權力、財政，甚至著手地方議會改選，統、獨雙方陣營，仍有數天時間拋出新的解決方案。

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