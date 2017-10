西班牙中央政府將啟動憲法程序奪回加泰自治權

【i-CABLE】

西班牙中央政府要求加泰羅尼亞自治區澄清,是否宣告獨立的最後通牒,已經屆滿,自治區政府仍未有更明確表態,馬德里中央政府決定本周六啟動憲法程序,暫停加泰羅尼亞自治權。

加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙特,於中央政府,限令自治區最遲在本港時間周四下午四時,明確表態是否宣告獨立,限期屆滿前致函首相拉霍伊。

一如三天前,上一次的答覆限期,自治區今次同樣沒有斬釘截鐵說明是否已宣告獨立,但警告若中央政府繼續打壓、拒絕對話,自治區議會將自行投票,表決正式的獨立議案。

首相府批評自治區的信件內容,等同威脅、勒索。在給予自治區的最後通牒屆滿後,首相拉霍伊政府宣布,將在兩天後,亦即本周六,召開特別內閣會議,啟動引用憲法第一百五十五條,交由國會表決暫停加泰自治權的程序。

但程序需時,即使國會通過收回自治權,改由中央任命官員接管執法權力、財政,甚至著手地方議會改選,統、獨雙方陣營,仍有數天時間拋出新的解決方案。

