荷蘭一名17歲少女兩年前在西班牙玩笨豬跳時,在還未綁好繩索下跳下橋死亡,西班牙法院裁定,這次奪命意外可能是笨豬跳教練英語不靈光所導致。

法院稱,教練當時想叫少女不要跳下,但他用英語說”no jump”,而非”don’t jump”,少女當時可能誤會以為他說”now jump”。

該名教練涉嫌犯下疏忽兇殺罪正受當局調查。

事發於2015年8月,地點在Cabezon de la Sal橋上,法院稱,當局禁止在該橋進行笨豬跳,而遇害少女參與笨豬跳時,也沒有取得家長同意。

