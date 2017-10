西班牙加泰羅尼亞地區據報會在週二宣告獨立,當地高級法院要求中央政府增派警員保護法院建築,副首相則稱,中央政府已準備好採取行動。

爭取獨立的領軍人物、自治區主席普伊格德蒙特,週二會出席自治區議會會議部份政黨會提出議案,要求正式宣告獨立。

副首相德聖瑪麗亞稱,中央政府已準備好介入,回復自治區法治、民主,呼籲自治區議會部分仍尊重民主自由的議員、懸崖勒馬。

法國歐洲事務部長也表示,一旦自治區宣告獨立,法國不會承認其地位。

