西班牙法庭發國際拘捕令 追緝加泰領導人及4幕僚（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

西班牙法庭週五發出國際拘捕令及搜查令,追緝加泰羅尼亞地區領導人普伊格德蒙特及其4位幕僚,指控他們5人作反,不當使用公款及失信,5人現時在比利時,消息立即引發巴塞羅納市民眾大示威。

成千上萬支持加泰羅尼亞地區獨立的民眾,得知拘捕令的消息後,走上巴塞羅納街頭,有人高舉標語,聲援政治犯要自由,有人揮動獨立運動旗幟。

示威者也抗議馬德里法庭週四下令拘捕9名原加泰地區政府官員。

示威者Albert Sangenis直指,本來一場微笑的和平革命,現在已經演變成一場衝天怒火,也有示威者強調,加泰地區政府只是執行人民委託他們做的事,並不是馬德里所講的叛亂作反。

加泰羅尼亞在9月舉行獨立公投,獲得選民的壓倒性支持,西班牙中央政府指公投違憲,雙方談不攏,在加泰地區議會宣布獨立後,馬德里中央政府收回加泰地區政府的權力,並起訴有關官員,因此人在比利時的原加泰地區主席普伊格德蒙特,聲稱要將加泰的事帶到歐盟中心理論。

他也誓言會在西班牙境外,繼續履行加泰人民交付的職責,也會隔空參加未來加泰地區的選舉,在布魯塞爾也有民眾集會,要求歐盟協助加泰地區。

歐盟並不支持加泰羅尼亞獨立,美國也不支持西班牙分裂,現在馬德里要接管加泰地方政權,但當地由上至下,包括公務員與警察都極可能不合作,形勢如何發展仍有待觀察。

