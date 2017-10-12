西班牙國慶日 支持及反對獨立民眾爆發衝突

西班牙國慶日，有支持和反對加泰羅尼亞獨立的民眾衝突，首相拉霍伊要求自治區主席下週一前，澄清是否已宣告獨立。

支持、反對獨立的民眾，在巴塞羅那街頭衝突，鐵椅、玻璃瓶橫飛，部份人互相毆鬥，直至防暴警員趕到、衝突才平息，數以千計的民眾原本趁週四國慶日集會，透過口號、歌聲，反對自治區獨立，其間支持獨立的民眾靠近，令雙方爆發衝突。

西班牙這年的國慶日，在加泰羅尼亞自治區爭取獨立風波下渡過，國王費利佩六世按慣例，在馬德里市中心檢閱海、陸、空三軍及警隊，首相拉霍伊及一眾官員均有出席。

拉霍伊早一天出席國會會議，指西班牙正面臨40年民主以來、最嚴峻威脅，對於自治區議會議員簽署聲稱宣佈獨立文件，拉霍伊要求自治區主席普伊格德蒙特，下週一前，澄清是否已宣佈獨立，並警告，若對方已宣佈獨立，自治區有3天時間撤回決定，否則中央政府會引用憲法接管加泰羅尼亞。

普伊格德蒙特則表示，自治區提出與中央政府對話，換來對方回應，會引用憲法接管自治區帶出的訊息，他已明白，自治區副主席也表示，國際社會、自治區均期望真誠的對話，而非對抗、新威脅。

其中一架參與國慶閱兵的戰鬥機在返回基地期間，墜毀於附近的空地，機師未能及時彈出死亡，基地位處馬德里東南面約300公里的阿爾瓦塞特附近，出事的是西班牙空軍一架颱風式戰機，國防部正調查事件。

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