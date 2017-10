西班牙國慶日 支持及反對獨立民眾爆發衝突

支持、反對獨立的民眾,在巴塞羅那街頭衝突,鐵椅、玻璃瓶橫飛,部份人互相毆鬥,直至防暴警員趕到、衝突才平息,數以千計的民眾原本趁週四國慶日集會,透過口號、歌聲,反對自治區獨立,其間支持獨立的民眾靠近,令雙方爆發衝突。

西班牙這年的國慶日,在加泰羅尼亞自治區爭取獨立風波下渡過,國王費利佩六世按慣例,在馬德里市中心檢閱海、陸、空三軍及警隊,首相拉霍伊及一眾官員均有出席。

拉霍伊早一天出席國會會議,指西班牙正面臨40年民主以來、最嚴峻威脅,對於自治區議會議員簽署聲稱宣佈獨立文件,拉霍伊要求自治區主席普伊格德蒙特,下週一前,澄清是否已宣佈獨立,並警告,若對方已宣佈獨立,自治區有3天時間撤回決定,否則中央政府會引用憲法接管加泰羅尼亞。

普伊格德蒙特則表示,自治區提出與中央政府對話,換來對方回應,會引用憲法接管自治區帶出的訊息,他已明白,自治區副主席也表示,國際社會、自治區均期望真誠的對話,而非對抗、新威脅。

其中一架參與國慶閱兵的戰鬥機在返回基地期間,墜毀於附近的空地,機師未能及時彈出死亡,基地位處馬德里東南面約300公里的阿爾瓦塞特附近,出事的是西班牙空軍一架颱風式戰機,國防部正調查事件。

