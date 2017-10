Kevin Spacey被指曾非禮少年 突公開同性身分惹狠批

By

【KTSF 江良慧報導】

荷李活著名影星Kevin Spacey被指曾經在30年前非禮一名只有14歲的少年演員,Spacey表示,他已記不起有關事件,但就仍然為自己醉酒後的行為致歉,他同時也首次公開承認自己是同性戀者。

根據Buzzfeed新聞的報導,男演員Anthony Rapp表示,31年前,當他只有14歲的時候,26歲的Spacey曾經把他公主抱,放他在床上,並爬到他身上。

Spacey在報導刊登後發表聲明,說記不起有這樣的事,但若自己行為是對方所形容,他就為自己不適當的醉酒行為,欠對方一個誠懇的道歉,他之後更首次公開自己是同性戀。

不過,不少知名人士就批評Spacey這次出櫃,是要分散外界對他企圖性侵一名未成年人士的注意力。'

演員Wanda Sykes的推文說:”不行!你不能選擇躲藏在彩虹下。”

作家Dan Savage則表示,不論是醉酒或同性戀,都不能成為非禮一名14歲兒童的藉口。

因應這次性侵指控,Spacey有份主演的Netflix重頭劇”House of Cards”,製作單位宣布將會取消該劇的製作。

但有消息人士稱,雖然Netflix是於週一作出有關宣布,但其實製作單位在數週前已作出決定。

Spacey是電影頒獎禮的常客,其精湛演技曾為他贏得多項獎項,包括奧斯卡最佳男演員及最佳男配角獎。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。