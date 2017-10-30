Kevin Spacey被指曾非禮少年 突公開同性身分惹狠批

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【KTSF 江良慧報導】

荷李活著名影星Kevin Spacey被指曾經在30年前非禮一名只有14歲的少年演員，Spacey表示，他已記不起有關事件，但就仍然為自己醉酒後的行為致歉，他同時也首次公開承認自己是同性戀者。

根據Buzzfeed新聞的報導，男演員Anthony Rapp表示，31年前，當他只有14歲的時候，26歲的Spacey曾經把他公主抱，放他在床上，並爬到他身上。

Spacey在報導刊登後發表聲明，說記不起有這樣的事，但若自己行為是對方所形容，他就為自己不適當的醉酒行為，欠對方一個誠懇的道歉，他之後更首次公開自己是同性戀。

不過，不少知名人士就批評Spacey這次出櫃，是要分散外界對他企圖性侵一名未成年人士的注意力。＇

演員Wanda Sykes的推文說：”不行！你不能選擇躲藏在彩虹下。”

作家Dan Savage則表示，不論是醉酒或同性戀，都不能成為非禮一名14歲兒童的藉口。

因應這次性侵指控，Spacey有份主演的Netflix重頭劇”House of Cards”，製作單位宣布將會取消該劇的製作。

但有消息人士稱，雖然Netflix是於週一作出有關宣布，但其實製作單位在數週前已作出決定。

Spacey是電影頒獎禮的常客，其精湛演技曾為他贏得多項獎項，包括奧斯卡最佳男演員及最佳男配角獎。

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