SpaceX明年搭載兩人繞月飛行 實現月球觀光夢

By

【KTSF 劉開平報導】

明年將有兩人搭乘太空船飛向月球,並環繞月球飛行,人類上次環繞月球飛行,是45年前的1972年。

45年前,美國所有的宇航計劃都是由政府,就是太空總署(NASA)主導,明年的月球之旅,則由灣區的民營公司SpaceX主導,這家公司的老闆就是大名鼎鼎的Tesla創辦人Elon Musk。

Musk週一在電話記者會上宣佈了這件事,他說這兩位太空客已經預付了鉅額訂金,將接受體能測試,並在今年晚些時候接受訓練。

從1968到1972年,太空總署主導的阿波羅計劃共進行了9次環繞月球的飛行,當然太空總署也有6次阿波羅登月行動,其中最後一次也是在1972年。

SpaceX週一在公司的博客中說:”就像阿波羅的宇航員一樣,我們的太空旅客將飛入太空,帶著全人類的希望、美夢和精神去探索太空。”

1972年的最後一次阿波羅計劃之後,人類再也沒有飛出過低地球軌道,而飛出低地球軌道是人類飛向月球的第一道階梯。

這次環繞月球的飛行將長達一個星期,SpaceX沒有透露兩名太空客的姓名,也沒有透露他們付了多少訂金,以及最終一共要付多少錢。

過去曾有私人付給俄羅斯2,000萬美元以登上太空站,美國太空總署也曾付給俄羅斯8,000萬美元,把一名太空人送上太空站。

兩名太空客將搭乘SpaceX公司的Crew Dragon太空船上天,這艘太空船今年晚些時候將做示範飛行。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。