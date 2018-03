SpaceX循環再用部件成先驅 回收整流罩是下一目標

By

航天企業SpaceX在循環再用上可算是地位領先,已先後實現火箭引擎推進器及太空艙的循環再用,公司現時還計劃更進一步連整流罩也回收再用。

SpaceX在剛過去的星期四再次執行升空任務,載荷西班牙軍方的地球觀測衛星,還有研究建立太空互聯網的試驗衛星,固然在航天界有一定討論,但輿論的焦點,主要可能是在這幾張照片。它們是墮海後的整流罩。

SpaceX原本想以回收網接住整流罩,最終落點偏差數百米落水,但從照片中可看出,整流罩並沒有明顯的損毀。

整流罩主要作用包括保護載荷,升空時穿過大氣層時承受高熱,通常用在頂部,又可稱為頭錐,返回大氣層時有可能在高熱下報銷,或著陸時損毀。

以往在升空任務過後都會丟棄,但 SpaceX 的整流罩加裝了推進器及降落傘,去年三月初次回收,現時再測試改良版的整流罩。

每次升空任務成本約為 6,000 萬美元,整流罩以碳纖維及鋁層製造,每個造價便要 600 萬元,即如能回收循環再用的話,大約可節省成本一成。

