SpaceX循環再用部件成先驅 回收整流罩是下一目標

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【i-CABLE】

航天企業SpaceX在循環再用上可算是地位領先，已先後實現火箭引擎推進器及太空艙的循環再用，公司現時還計劃更進一步連整流罩也回收再用。

SpaceX在剛過去的星期四再次執行升空任務，載荷西班牙軍方的地球觀測衛星，還有研究建立太空互聯網的試驗衛星，固然在航天界有一定討論，但輿論的焦點，主要可能是在這幾張照片。它們是墮海後的整流罩。

SpaceX原本想以回收網接住整流罩，最終落點偏差數百米落水，但從照片中可看出，整流罩並沒有明顯的損毀。

整流罩主要作用包括保護載荷，升空時穿過大氣層時承受高熱，通常用在頂部，又可稱為頭錐，返回大氣層時有可能在高熱下報銷，或著陸時損毀。

以往在升空任務過後都會丟棄，但 SpaceX 的整流罩加裝了推進器及降落傘，去年三月初次回收，現時再測試改良版的整流罩。

每次升空任務成本約為 6,000 萬美元，整流罩以碳纖維及鋁層製造，每個造價便要 600 萬元，即如能回收循環再用的話，大約可節省成本一成。

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