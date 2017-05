By

【KTSF 吳倩妤報導】

美國私營航天公司SpaceX首次為美國情報機構發射間諜衛星。

獵鷹9號火箭首次搭載間諜衛星,週一早上在佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。

火箭用了近十分鐘把間諜衛星穩妥送到軌道,火箭第一級亦順利在發射場回收。

以往發射間諜衛星的任務,由洛歇馬田與波音公司成立的聯合發射聯盟壟斷,分析相信當局這次用Space X發射衛星,不單可望打破軍火商合營機構的壟斷,當局還藉此降低成本。

