SpaceX週四成功發射一枚觀測衛星和兩枚實驗衛星。

SpaceX獵鷹九號火箭,週四早上6時17分在加州中部升空,火箭搭載一枚屬西班牙企業用來收集雷達圖片的衛星,還有另外兩枚較小的實驗衛星。

SpaceX計劃在日後用上以千計的同類衛星建立網絡系統,為偏遠地區提供互聯網服務。

今次發射任務,SpaceX只回收整流罩,火箭的第一節今次則是最後一次重用。

發言人表示,取而代之的新版,將可更快更有效地回收重用。

