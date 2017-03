By

【KTSF 林佩樺報導】

總部位於加州的太空探索科技公司Space X週四打破人類歷史,首次將回收的火箭成功發射。

位於佛羅里達州的NASA甘迺迪太空中心,SpaceX史無前例將以前使用過的獵鷹9號火箭再次發射,並獲得成功,是人類以及火箭科技的重要里程碑,因為此舉很可能將大幅縮減飛往太空的成本,讓原本是一次性使用、發射完會自我解體的火箭,可以回收再利用。

獵鷹9號曾經在11個月前執行過國際太空站運補任務,這次任務中,獵鷹9號運載的是由空中巴士集團打造的電視訊號衛星,將向加勒比海、中南美洲區域提供一系列電視和電信服務。

