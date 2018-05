By

美國西南航空再有客機因為窗戶玻璃破損要緊急迫降、無人受傷。

西南航空指,客機原定由芝加哥飛往新澤西州紐瓦克,但途中收到乘客報告指,窗戶出現裂痕,於是緊急迫降克里夫蘭的機場。

客機已經送往檢查,初步檢驗發現涉事的窗戶多層玻璃中只有一層有裂痕,相信沒有導致機艙失壓。

機上76名乘客均無受傷,並獲安排乘搭另一班航班繼續旅程。

