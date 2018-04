By

【KTSF】

西南航空(Southwest Airlines)週二有客機的引擎在上空爆炸,導致客機需要緊急降落,並造成一名女乘客死亡,西南航空已向當時在機上的乘客寄出道歉信,並向乘客作出賠償。

據ABC新聞台報導,信件是由西南航空行政總裁Gary Kelly簽署,內裏附有一張5,000元支票,以及1,000元旅遊禮券。

西南航空已證實有寄出道歉信,但拒絕證實賠償的金額。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。