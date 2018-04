By

【i-CABLE】

美國西南航空一架客機週二在飛上3萬呎上空時,引擎突然發生故障爆裂,碎片擊中機身及客機的窗戶,事故造成一名乘客死亡,7人受傷送院,客機要緊急降落費城機場。

大批消防及救護人員趕到停機坪,客機的其中一個引擎有漏油及起火的情況,消防員很快將火勢撲熄,乘客自行離開機艙。

客機於當地週二上午10時許,由紐約飛往達拉斯,起飛後不足一小時,機身左邊引擎爆裂著火,隨即緊急降落到費城,有乘客指事發時嗅到燒焦氣味。

客機當時載有149人,為波音737客機,週二發生的事故,是美國自2009年來,首宗造成乘客死亡的飛行事故。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。