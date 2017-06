By

西南航空(Southwest Airlines)即日起開展72小時的促銷優惠,乘客可購買到低於100美元的往返特價票,活動截至於6月8日晚。

這次西南航空的促銷,最低的特價飛機票是49美元 。

據悉,優惠的比例與飛行距離緊密相關,除飛往波多黎各的航班,有效期是9月6日到12月7日外,其餘國內和國際航班,均可在8月22日至12月13日期間使用。

特別要注意的是,這次特價票僅限直達航班。

活動結束時間以出發城市為準,促銷截止時間是8號晚上11點59分,有出行計劃的朋友們可以趕快行動起來。

