【KTSF 劉瑩報導】

西南航空(Southwest Airlines)新增8條從灣區城市出發往美國多個城市的直飛航班。

這些直飛的航班包括從南灣聖荷西直飛Boise市、休斯頓市、Spokane市、聖路易斯市、新奧爾良市及新墨西哥州的阿爾伯克基。

還有從從舊金山國際機場直飛往奧斯汀市,以及從東灣奧克蘭(屋崙)國際機場直飛新澤西州Newark市。

西南航空也將在每週六加開從奧克蘭市直飛奧蘭多市的航班,這也是西南航空首個連接灣區及奧蘭多市的航班。

而從7月15日起,西南航空也將增加每日往來灣區和佛羅里達州多個主要城市的航班。

