南加風暴吹襲觸發山泥傾瀉 至少13人亡

【KTSF 江良慧報導】

南加州週一晚遭入冬以來首股風暴吹襲,暴雨在Santa Barbara縣引發山泥傾瀉,有至少13人死亡,上月發生Thomas山火地區的一段101號公路也要封閉。

災情最嚴重的是縣內的豪宅區Montecito,所有13名死者都是來自該區。

消息指,暴雨引發的山泥傾瀉在極短時間內沖毀區內多間房屋,消防人員趕到時,泥濘已經深及腰間,他們在多間房屋搜索,救出多人,包括一名被困多個小時,滿身泥濘的14歲少女。

消防員也出動搜索犬,協助尋找其他可能仍然被困的人,至今有25人在事件中受傷。

氣象人員表示,雨勢最大的時候,是週二凌晨3時半至3時45分,最大雨是Montecito Summerland以及Carpinteria地區。

Montecito 5分鐘內,降雨就超過半吋,泥濘和沙石滿布附近道路,Union Pacific鐵路途徑過Montecito的一段主要路軌也受阻。

Ventura市內126號路線的北行101號公路,以及Santa Barbara以南的南行101號公路,也因為有沙石雜物碎片要封閉。

南加州上月發生加州史上最大的山火,由於大火燒毀固定土壤的草叢,導致該區很容易出現山泥傾瀉。

