【KTSF】

南加州Ventura縣發生嚴重山火,大火面積目前已超過31,000畝,過萬名當地居民需要撤離。

當局於週一晚約6點半接獲山火舉報,地點在洛杉磯西北方50英里處,據報週一晚的風速達到每小時40至60英里,令火勢迅速蔓延。

當局更警告,大風可能將大火吹到Ventura市。

超過27,000名居民需要撤離,兩個疏散中心已經開放,當地消防局發言人稱,一名居民在撤離時發生車禍死亡。

當局已經派出超過500名消防員撲救,東灣阿拉米達(Alameda)縣消防局週二早上亦派出消防員協助撲救。

目前大火仍未受控,當局仍在調查起火原因。

