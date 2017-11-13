東盟會議揭幕料聚焦區域自貿協定 中方稱致力維護南海和平

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中國總理李克強出席東盟領導人會議宣布，中國會與東盟國家磋商南海行為準則，強調中方致力維護南海和平穩定的目標，不會改變。

東盟系列會議，一連兩日在馬尼拉舉行，李克強表示，中國絕大多數貿易往來，通過南海，中國最希望南海保持和平穩定，中方致力維護南海和平穩定的目標，不會改變，同時致力於同直接當事國，通過協商談判，平解決領土和海洋權益爭議，現時各方已就南海行為準則凝聚共識，提出啟動下一步的文案磋商。

會後各國會發表聲明，預料會提及南海問題，路透社引述聲明草稿指，不能將南海現時相對平靜的局面，視為理所當然，各方必須合力。

根據國際法，維持和平穩定及航行自由，不能因為誤判而引致緊張關係。

另外，李克強在菲律賓與日本首相安倍晉三會面，李克強指，雖然有敏感的因素影響，但近日中日關係，有積極的變化，兩國必須一同努力，鞏固關係改善的形勢。

安倍表示，期望兩國安定紮實地，發展戰略互惠關係，日方爭取今年內，在日本舉行日中韓首腦會議，雙方亦就北韓核問題交換意見。

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