東盟會議揭幕料聚焦區域自貿協定 中方稱致力維護南海和平

By

【i-CABLE】

中國總理李克強出席東盟領導人會議宣布,中國會與東盟國家磋商南海行為準則,強調中方致力維護南海和平穩定的目標,不會改變。

東盟系列會議,一連兩日在馬尼拉舉行,李克強表示,中國絕大多數貿易往來,通過南海,中國最希望南海保持和平穩定,中方致力維護南海和平穩定的目標,不會改變,同時致力於同直接當事國,通過協商談判,平解決領土和海洋權益爭議,現時各方已就南海行為準則凝聚共識,提出啟動下一步的文案磋商。

會後各國會發表聲明,預料會提及南海問題,路透社引述聲明草稿指,不能將南海現時相對平靜的局面,視為理所當然,各方必須合力。

根據國際法,維持和平穩定及航行自由,不能因為誤判而引致緊張關係。

另外,李克強在菲律賓與日本首相安倍晉三會面,李克強指,雖然有敏感的因素影響,但近日中日關係,有積極的變化,兩國必須一同努力,鞏固關係改善的形勢。

安倍表示,期望兩國安定紮實地,發展戰略互惠關係,日方爭取今年內,在日本舉行日中韓首腦會議,雙方亦就北韓核問題交換意見。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。