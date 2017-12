By

【KTSF】

德州迎來罕見的降雪,比東岸新英格蘭地區更早,有地區降雪量達到近2吋。

在德州西部的El Paso市,民眾興奮地出外玩雪。

東南部的休斯敦市也出現較明顯的降雪,上一次出現這種程度的降雪是在8年前。

而在聖安東尼奧市著名的Alamo廣場前,民眾爭相與聖誕老人合影,國家氣象局已對部分地區發出嚴寒警告。

