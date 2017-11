德州教堂血腥槍擊案 槍手亂槍掃射26人亡

By

週日早上,德克薩斯州小鎮Sutherland Springs發生教堂槍擊案,造成至少26死,槍手身份已被確認,據報他曾在空軍服役。

根據當局消息指,槍手是26歲男子Devin Patrick Kelley,從2010年開始在新墨西哥州的Holloman空軍基地服役,負責後勤裝備。

在2012年,因為襲擊妻兒被軍事法庭起訴,2014年以品行不端被開除,並監禁12個月和降至E1級。

調查人員發現,槍手在2016年4月在聖安東尼奧一間戶外體育用品店買下一支步槍,在該店對他進行背景審查時,他表示自己無任何犯罪紀錄,當局仍然調查他的犯案動機。

事發在當地時間週日早上11點半,在聖安東尼奧東面30英哩的小鎮Sutherland Springs一間正在進行週日禮拜的教堂。

槍手身穿黑色軍方服飾及防彈背心,駕車抵達教堂附近,隨即下車開槍,再入教堂亂槍掃射。

槍手逃走時,有居民搶走他的步槍,並且登上一輛貨車,要求司機全速前進,最終成功趕上疑兇的汽車。

警員之後在車上發現一具男性屍體,身上有槍傷,未知是他自盡,還是被追截他的居民開槍打死。

事件是德州歷來最血腥的槍擊案,造成最少26人死亡,包括一名5歲男童和一名懷孕5個月的孕婦,當中有8名死者來自同一個家庭。

在週日晚,百多人聚集在發生槍擊案的教堂附近,點起燭光悼念死者,為傷者及家屬禱告,德州州長阿博特亦有出席,他呼籲居民團結,共度時刻。

發生槍擊案的社區關係密切,居民都難掩哀痛。

週日早上,當地縣警接受有線新聞網絡採訪時表示,疑犯的姻親有時會去事發的教堂做禮拜,但事發時,他的姻親不在教堂內。

當地縣警又表示,不清楚為何疑犯選擇了週日作案。

