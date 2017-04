南舊金山擴大禁煙令 5月9日起生效（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪】

南舊金山將禁煙令進一步擴展至市內有兩個單位或以上的住宅大廈。

南舊金山原本的禁煙令所覆蓋的範圍,包括市內所有密封的空間,所有市府大廈及其20英呎內的空間,市府屬下的停車場、交通工具、所有公園及休憩場所,以及市中心一帶等,包括行人道、馬路及戶外的座椅等。

南舊金山市長指,為了進一步保障居民免受二手煙的危害,由今年5月9日起,市內所有至少有兩個單位以上的住宅大廈,當中的共用空間,包括升降機、走廊、大堂、停車場等,都必須全面禁煙,大廈業主或管理公司必需要在大廈裏貼上禁煙的告示。

市長Pradeep Gupta說:”我們要保護市民免受二手煙的危害,多戶大廈有共通的空氣系統,不管怎樣,有牆無牆,有窗無窗,人人都會吸到那些煙。”

市長表示,新條款在5月9日生效後,將會有6個月的寬限期,讓大廈內的煙民尋找一個容許吸煙的新居所,當然煙民更可以選擇不在大廈的公共空間吸煙。

另外,如果這位煙民租客與業主之間的租約未滿,這個禁煙令將會在下一次續約時生效。

究竟這個禁煙令如何執行呢?市長指會授權大廈業主或管理員監察大廈內情況,發現有人違規就要通知市府,市府會派人向違規者發警告,屢勸不聽再犯者,才會收到100元的罰單,而罰款是會隨違規次數的上升而增加。

Gupta說:”我想強調,市府無意罰錢或做防預,我們是想與市民合作,人人都要注意吸煙影響他人,對煙民是有不便,但他們有責任顧及他人。”

