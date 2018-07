南舊金山通過新年度預算 收入主要來自地稅（視頻）

By

中半島城市南舊金山通過下個財政年度的預算,市府估計最大的收入來源來自地稅。

南舊金山市議會在6月底通過的預算,估計將有1.97億的收入,計劃支出2.1億,收支差距將由上財政年的7,000萬盈餘抵消。

市府最大的收入來源來自地稅,市府估計今年能夠收取到3,600萬。

市府經理Mike Futrell說:”南舊金山的發展和重建項目,使得市府有更高的地稅,我們有很多新建的商用建築,以2018年的估值,還有很多物業轉售,都重新啟動13號提案的地稅估值。”

市府另外兩大收入來源來自銷售稅2,800萬,酒店稅1,500萬。

至於主要的支出項目就包括警察和消防部門的開支,另外還包括9,000萬在例如交通、下水道和公園等公共項目。

南舊金山居民也將在11月的選舉中表決,是否在未來3年提高酒店稅4個百分點,要是通過的話,每年將會有600萬元的額外收入。

選民也將針對一項大麻經營執照提案表決,在檢驗、種植、行銷、生產和運輸不同階段徵稅,要是通過,每年可收取70萬的收入,目前已經有兩家公司正待等營運執照審批。

市府也補充,目前不允許開大麻店或戶外種植。

