南韓總統文在寅宣誓就職 條件允許可訪問北韓

南韓總統文在寅宣誓就職,稱願意為朝鮮半島和平奔走,條件允許的話,會到訪平壤,又承諾與中美磋商解決部署薩德系統問題。文在寅在國會中央大廳,宣誓就職第19任總統,稱為了朝鮮半島和平,若條件許可,願意到北韓。

美軍在星州郡部署薩德導彈防禦系統,抗衡北韓威脅,引發國內外不滿,這位新總統承諾與有關各方磋商。文在寅表明會成為全民總統,致力團結民眾,建立和諧國家,並與民眾分享總統權力。

他將打破傳統,把辦公地點由青瓦台移師至光化門政府大樓,方便與民眾溝通、接觸。文在寅公布部分內閣提名人選,包括由全羅南道知事李洛淵出任總理、前國情院副部長徐薰任國情院院長。這兩人過往均參與過陽光政策,緩和與北韓關係。

其中徐薰有份協辦2000年及2007年,在平壤舉行的兩韓峰會。徐薰稱,是否舉行第三次峰會,仍然言之尚早,但條件許可的話,他願意前往平壤,促成兩韓對話。

美國、日本等國家祝賀文在寅當選總統,國家主席習近平在賀電中,強調高度重視中、韓關係,稱願意與文在寅一起努力,妥善處理分歧,加強協調合作,南韓近期部署「薩德」系統,影響中韓關係。

