南韓總統文在寅宣誓就職 條件允許可訪問北韓

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南韓總統文在寅宣誓就職，稱願意為朝鮮半島和平奔走，條件允許的話，會到訪平壤，又承諾與中美磋商解決部署薩德系統問題。文在寅在國會中央大廳，宣誓就職第19任總統，稱為了朝鮮半島和平，若條件許可，願意到北韓。

美軍在星州郡部署薩德導彈防禦系統，抗衡北韓威脅，引發國內外不滿，這位新總統承諾與有關各方磋商。文在寅表明會成為全民總統，致力團結民眾，建立和諧國家，並與民眾分享總統權力。

他將打破傳統，把辦公地點由青瓦台移師至光化門政府大樓，方便與民眾溝通、接觸。文在寅公布部分內閣提名人選，包括由全羅南道知事李洛淵出任總理、前國情院副部長徐薰任國情院院長。這兩人過往均參與過陽光政策，緩和與北韓關係。

其中徐薰有份協辦2000年及2007年，在平壤舉行的兩韓峰會。徐薰稱，是否舉行第三次峰會，仍然言之尚早，但條件許可的話，他願意前往平壤，促成兩韓對話。

美國、日本等國家祝賀文在寅當選總統，國家主席習近平在賀電中，強調高度重視中、韓關係，稱願意與文在寅一起努力，妥善處理分歧，加強協調合作，南韓近期部署「薩德」系統，影響中韓關係。

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