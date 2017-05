南韓總統選舉投票展開 料週三早上有結果

By

南韓總統選舉投票已經展開,投票時間由當地週二早上6時開始到晚上8時結束,南韓中央選舉委員會預計可能在當地週三清晨至早上完成點票,委員會預計在早上10時多會確認選舉結果。

在民調領先的在野共同民主黨候選人文在寅,很大機會成為下任總統。

文在寅晚上到首爾光化門廣場舉行最後一場造勢大會,數以萬計支持者揮動代表文在寅的藍色汽球。民望遙遙領先,文在寅甚至已放眼外交政策。

投票前夕,文在寅連走多場,到過大邱、釜山,以及支持率較低的慶尚道拉票,專攻傳統保守派票倉。韓聯社報道,文在寅競選團隊認為勝券在握,預料將以約 45% 得票率當選,現在目標,是取得過半數選票。

文在寅最主要對手,是中間偏左、國民之黨的安哲秀。當過醫生,因開發防毒軟件而聞名全國,安哲秀到首爾及「科學之都」大田爭取支持。團隊相信與文在寅支持率只是相距毫釐,民心思變,仍有望逆轉勝利。

中央選舉管理委員會指,考慮到提前投票率達 26% ,加上投票時間延長了兩小時,由當地早上6時至晚上8時,投票率有望突破八成,預料投票結束後約3小時便有初步結果,到星期三凌晨基本可以確定誰當選。報道指,總統當選人暫訂在星期三,在國會宣誓就職。

