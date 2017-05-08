南韓總統選舉投票展開 料週三早上有結果

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南韓總統選舉投票已經展開，投票時間由當地週二早上6時開始到晚上8時結束，南韓中央選舉委員會預計可能在當地週三清晨至早上完成點票，委員會預計在早上10時多會確認選舉結果。

在民調領先的在野共同民主黨候選人文在寅，很大機會成為下任總統。

文在寅晚上到首爾光化門廣場舉行最後一場造勢大會，數以萬計支持者揮動代表文在寅的藍色汽球。民望遙遙領先，文在寅甚至已放眼外交政策。

投票前夕，文在寅連走多場，到過大邱、釜山，以及支持率較低的慶尚道拉票，專攻傳統保守派票倉。韓聯社報道，文在寅競選團隊認為勝券在握，預料將以約 45% 得票率當選，現在目標，是取得過半數選票。

文在寅最主要對手，是中間偏左、國民之黨的安哲秀。當過醫生，因開發防毒軟件而聞名全國，安哲秀到首爾及「科學之都」大田爭取支持。團隊相信與文在寅支持率只是相距毫釐，民心思變，仍有望逆轉勝利。

中央選舉管理委員會指，考慮到提前投票率達 26% ，加上投票時間延長了兩小時，由當地早上6時至晚上8時，投票率有望突破八成，預料投票結束後約3小時便有初步結果，到星期三凌晨基本可以確定誰當選。報道指，總統當選人暫訂在星期三，在國會宣誓就職。

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