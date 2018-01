北韓藝術團先遣隊視察首爾表演場地 遇示威者焚金正恩肖像

By

【i-CABLE】

北韓藝術團先遣隊伍結束在南韓視察表演場地的行程,期間遇到示威。南韓總統文在寅認為,平昌冬奧提供寶貴的契機商討核問題,有助促成美國與北韓的對話,但對話氣氛可以持續多久,沒人感到樂觀。

三池淵管弦樂團團長玄松月率領6名先頭部隊成員,由江陵乘坐高鐵抵達首爾,大批警員沿途護送。 甫到埗便遇到南韓保守陣營示威,約200名反北韓的示威者高叫口號,抗議他們到訪,又焚燒北韓領袖金正恩的肖像和北韓國旗,以及兩韓早前協定,在開幕式一同進場手持的統一旗,警方使用滅火筒制止。 他們不滿北韓奪去南韓期待已久,舉辦冬奧的焦點,令平昌冬奧演變成金正恩的平壤冬奧。韓聯社報道,當時路過的玄松月似乎只看見示威場面,未有親眼目睹他們的焚燒行為。 玄松月一行午膳後,乘坐旅遊巴繼續行程,視察首爾三個表演場地,包括蠶室學生體育館、獎忠體育館及國立劇場,了解場館環境、設施及觀眾席規模等情況。 玄松月全程報以微笑,又對歡迎他們的民眾揮手。 有南韓官員引述玄松月指,得到南韓民眾的歡迎,相信他們的演出會成功。 他們晚上在首爾用膳後,乘巴士經由京義線陸路返回北韓,再根據兩日的考察,敲定北韓藝術團在首爾和江陵的演出日期和場地。 南韓文化體育觀光部表示,三池淵管弦樂團屆時的演出不會對外售票,將邀請觀眾免費進場觀賞。 南韓總統文在寅表示,平昌冬奧提供寶貴的契機商討解決北韓核問題,及建立半島和平穩定局面。但現時對話的氣氛可以持續多久,沒人能夠感到樂觀,不過他相信兩韓之間的會談有助促成美國與北韓對話。

