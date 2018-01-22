北韓藝術團先遣隊視察首爾表演場地 遇示威者焚金正恩肖像

【i-CABLE】

北韓藝術團先遣隊伍結束在南韓視察表演場地的行程，期間遇到示威。南韓總統文在寅認為，平昌冬奧提供寶貴的契機商討核問題，有助促成美國與北韓的對話，但對話氣氛可以持續多久，沒人感到樂觀。

三池淵管弦樂團團長玄松月率領6名先頭部隊成員，由江陵乘坐高鐵抵達首爾，大批警員沿途護送。

甫到埗便遇到南韓保守陣營示威，約200名反北韓的示威者高叫口號，抗議他們到訪，又焚燒北韓領袖金正恩的肖像和北韓國旗，以及兩韓早前協定，在開幕式一同進場手持的統一旗，警方使用滅火筒制止。

他們不滿北韓奪去南韓期待已久，舉辦冬奧的焦點，令平昌冬奧演變成金正恩的平壤冬奧。韓聯社報道，當時路過的玄松月似乎只看見示威場面，未有親眼目睹他們的焚燒行為。

玄松月一行午膳後，乘坐旅遊巴繼續行程，視察首爾三個表演場地，包括蠶室學生體育館、獎忠體育館及國立劇場，了解場館環境、設施及觀眾席規模等情況。

玄松月全程報以微笑，又對歡迎他們的民眾揮手。

有南韓官員引述玄松月指，得到南韓民眾的歡迎，相信他們的演出會成功。

他們晚上在首爾用膳後，乘巴士經由京義線陸路返回北韓，再根據兩日的考察，敲定北韓藝術團在首爾和江陵的演出日期和場地。

南韓文化體育觀光部表示，三池淵管弦樂團屆時的演出不會對外售票，將邀請觀眾免費進場觀賞。

南韓總統文在寅表示，平昌冬奧提供寶貴的契機商討解決北韓核問題，及建立半島和平穩定局面。但現時對話的氣氛可以持續多久，沒人能夠感到樂觀，不過他相信兩韓之間的會談有助促成美國與北韓對話。