【KTSF 崔凱橋報導】

南韓檢察部門決定向法院申請拘捕前南韓總統朴槿惠,法院將在周四早上研訊,決定是否批出拘捕令。

調查部表示,雖然朴槿惠否認全部13項指控,但認為朴槿惠洩露政府機密,縱容親信向企業敲詐,情節嚴重,而且控罪之多在南韓涉及總統的案件中絕無僅有,罪成的話,需要判處重刑。

調查部擔心朴槿惠毀滅證據,因此決定向法院申請拘捕令,扣留她最多20天。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。