捲朴槿惠親信干政醜聞 三星副會長李在鎔被控行賄

By

【i-CABLE】

調查南韓總統親信干政的獨立檢察組宣佈,會控告三星電子副會長李在鎔及4名公司高層行賄等罪名,三星回應指,除了李在鎔外,其他涉及案件的高層已辭職。

48歲的李在鎔是三星成立80年以來第一位被捕的領導人,負責調查總統朴槿惠親信干政醜聞,獨立檢察組在最後限期宣佈決定起訴李在鎔及另外四名三星高層行賄、挪用公款及隱瞞海外資產等罪名。

去年10月三星電子召開股東大會,通過讓副會長李在鎔加入9人組成的董事會,李在鎔躋身公司的權力核心,成為企業第三代接班人,但不足一個月,他就捲入干政醜聞,涉嫌以430億韓圜、折合約2.9億港元賄賂朴槿惠的親信崔順實,換取政府2015年支持三星兩間子公司合併,確保他順利接掌三星集團。

至本月中,獨立檢察組獲法院批准拘捕李在鎔,他一直否認指控,堅稱向崔順實提供巨額款項是出於朴槿惠的壓力,三星發表聲明,指遭起訴的高層已經辭職,但不包括李在鎔,同時三星將解散負責監督併購案等重大決策的「企業策略辦公室」,以提高公司透明度,作為集團改革第一步。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。