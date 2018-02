金正恩妹妹隨北韓代表團出席冬奧開幕禮 料與文在寅會面

By

北韓最高人民會議委員長金永南週四將會率領北韓代表團,出席平昌冬奧開幕禮,北韓領袖金正恩的妹妹金與正亦會隨行,是首位金氏家族成員踏足南韓,代表團會在南韓逗留3天,期間會與南韓總統文在寅會面。

南韓統一部指獲北韓通報,由22人組成的北韓高級代表團,將會由北韓憲法上的國家元首最高人民會議委員長金永南率領,週五乘坐專機前往南韓,當地下午1時半抵達仁川國際機場。

隨行的還包括北韓領袖金正恩的妹妹金與正,她將是韓戰後首位踏足南韓的金氏家族成員。

代表團抵埗後會前往平昌出席冬奧開幕禮,焦點是周六前往首爾青瓦台與南韓總統文在寅見面。

南韓統一部指,雙方將舉行工作午宴,討論重開停辦約10年的北韓金剛山旅行團。至於同樣在北韓境內的開城工業園區,統一部稱,除非在解決北韓核問題上取得一定程度進展,否則不是時候討論是否重開。

代表團逗留3天後,周日傍晚將經由同一機場離開。

美國副總統彭斯周四由日本轉抵南韓,他曾表示,不排除跟出席冬奧開幕禮的北韓官員直接接觸。

但北韓外務省表示,從未乞求跟美方對話,今後亦然,又指北韓不會亦無必要藉冬奧達成政治目的。

