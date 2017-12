習近平晤南韓總統文在寅 稱絕不容許朝鮮半島生戰生亂

By

在北京國事訪問的南韓總統文在寅與中國國家主席習近平會面,習近平稱絕不容許朝鮮半島生戰生亂,必須透過協商解決北韓問題。

文在寅就指,希望基於與習近平的信賴、友誼,為兩國關係開拓新時代,習近平指出中韓關係經歷倒退,但隨著文在寅到訪,可以改善。

文在寅到北京人民大會堂出席習近平為其舉行的歡迎儀式,南韓在中方反對下,部署薩德導彈防禦系統,在過去一年,兩國關係一度轉冷。

到本年10月,雙方同意關係恢復正常,實施了大半年的「限韓令」也逐步解除。習近平稱,中韓關係經歷倒退,但有信心文在寅到訪,將成為雙方改善關係契機。

會上談及北韓核問題,習近平指,不容朝鮮半島生戰生亂,必須透過協商解決,文在寅則指北韓問題威脅東北亞,以至全球和平、安全,南韓與中方同意,和平解決。

今次是兩國元首半年內第3度會面,文在寅稱讚習近平為值得信賴的領導人,希望基於他與習近平的信賴、友誼,為雙邊關係開拓新時代,進一步鞏固兩國及人民,透過戰略合作夥伴關係得來的成果。

文在寅在早上出席過中韓經貿合作交流會開幕禮,稱同行不怕路遠,希望韓中關係跨越黑暗,共同迎接光明未來。

文在寅展開周四連串官式活動前,與夫人金正淑到過釣魚台國賓館附近一間中餐館,品嚐地道小籠包、油條當早餐。

