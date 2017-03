By

【KTSF 游瑋珊報導】

南韓檢察廳週五拘捕並羈留被指受賄的前總統朴槿惠。

首爾中央法院在當地週五凌晨下拘捕令,指擔心她會毀滅證據,檢方拘捕朴槿惠後,隨即將她送往看守所。

朴槿惠是歷來第3位被捕的南韓前總統,也是涉及最多罪行的一位。

檢方可以拘留朴槿惠20天,作進一步調查才正式起訴她。

韓聯社報導,她面臨包括涉嫌受賄、濫用職權、泄露公務機密等13項控罪,當中最觸目的包括逼使包括三星在內的超過50間大企業,向她與親信崔順實共同操控的財團注資,涉及金額超過800億韓圜。

