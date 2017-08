三星李在鎔被控行賄前總統朴槿惠 罪成判囚5年

By

【i-CABLE】

南韓三星電子副會長李在鎔被控行賄前總統朴槿惠及其親信崔順實案件宣判,李在鎔罪名成立,判監5年,李在鎔的律師表明會上訴,總統府希望今次裁決可結束困擾當地的官商勾結惡習。

李在鎔下午由囚車押送到首爾中央地方法院聽取判決,他被控以430億韓圜賄賂時任總統朴槿惠的親信崔順實,換取政府支持三星兩間子公司於2015年合併,確保李在鎔順利繼承父親接掌三星集團,法院裁定三星電子為崔順實女兒鄭維羅提供馬術訓練屬行賄行為。

49歲的李在鎔同時被控挪用公帑、作偽證等控罪,同告罪成,控方要求判監12年,最終法官判監禁5年,其律師表明李在鎔會上訴,強調李在鎔對三星支付的款項並不知情,同案另外兩名三星員工及兩名離職員工,分別判囚兩年半至4年。

判詞指案件關鍵,是官商勾結、糾纏不清,同日,朴槿惠亦就其貪腐案到法庭應訊,預計10月判刑,李在鎔的貪污細節曝光,源於朴槿惠去年被揭發,容許崔順實干政,甚至向企業施壓,向崔順實名下基金捐款,當局調查下發現全國最大企業三星集團涉案,今年2月拘捕李在鎔。

