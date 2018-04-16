南韓男子在港涉殺妻兒 收押所自殺死亡（視頻）

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今年1月在香港一間酒店涉嫌謀殺妻兒的南韓男子，在荔枝角收押所用床單撕成條狀纏頸自殺死亡。香港懲教署將事件轉介警方跟進，韓國駐港總領事館暫時未有回應。

43歲姓金的南韓男子，送到明愛醫院後證實死亡，多名懲教署人員事後到醫院了解。

懲教署指已轉介警方跟進調查，署方會指派由懲教事務高級監督領導的委員會檢視個案。

據了解疑犯在荔枝角收押所獨立監倉囚禁，前晚7時許，懲教署人員入過監倉檢查，沒發現異樣。

早上7時許懲教署人員再巡視囚室，發現死者用床單蓋著沒有反應，懲教人員進去檢查，發現他以床單撕成條狀纏頸，躺在床上自殺。

消息指監倉內發現死者的拍子簿，有英文遺書，內容說覺得好累，多謝朋友和道別。

死者與南韓妻兒一月來港旅遊，入住柯士甸道一間酒店，妻兒在房間死亡，姓金的男子案發後送院檢查，他被控謀殺，案件對上一次提訊是上月底，原本排期下月23日再提訊。立法會議員認為懲教署應該檢討事件。

去年7月，一名涉及屯門寶田邨入屋強姦案的疑犯，亦在荔枝角收押所懷疑用床單吊頸死亡。

2011年，死因庭已經因應個9月內有5名囚犯用床單吊頸自殺死亡，提出多項建議，包括研究床單替代品，當囚犯人數增加要增加巡邏人手。

懲教署指案件已交由警方調查，不會作出評論，只表示一般而言，夜更懲教人員會按既定機制，定期巡視在囚人士的寢室，並由上級人員監察巡邏工作，又指十分關注在囚人士作出自我傷害行為，所有懲教人員都有接受相關訓練，各院所亦會檢視設備，盡可能減低有支撐點或工具，被用作自我傷害身體。