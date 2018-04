南韓男子在港涉殺妻兒 收押所自殺死亡（視頻）

By

【i-CABLE】

今年1月在香港一間酒店涉嫌謀殺妻兒的南韓男子,在荔枝角收押所用床單撕成條狀纏頸自殺死亡。香港懲教署將事件轉介警方跟進,韓國駐港總領事館暫時未有回應。 43歲姓金的南韓男子,送到明愛醫院後證實死亡,多名懲教署人員事後到醫院了解。 懲教署指已轉介警方跟進調查,署方會指派由懲教事務高級監督領導的委員會檢視個案。 據了解疑犯在荔枝角收押所獨立監倉囚禁,前晚7時許,懲教署人員入過監倉檢查,沒發現異樣。 早上7時許懲教署人員再巡視囚室,發現死者用床單蓋著沒有反應,懲教人員進去檢查,發現他以床單撕成條狀纏頸,躺在床上自殺。 消息指監倉內發現死者的拍子簿,有英文遺書,內容說覺得好累,多謝朋友和道別。 死者與南韓妻兒一月來港旅遊,入住柯士甸道一間酒店,妻兒在房間死亡,姓金的男子案發後送院檢查,他被控謀殺,案件對上一次提訊是上月底,原本排期下月23日再提訊。立法會議員認為懲教署應該檢討事件。 去年7月,一名涉及屯門寶田邨入屋強姦案的疑犯,亦在荔枝角收押所懷疑用床單吊頸死亡。 2011年,死因庭已經因應個9月內有5名囚犯用床單吊頸自殺死亡,提出多項建議,包括研究床單替代品,當囚犯人數增加要增加巡邏人手。 懲教署指案件已交由警方調查,不會作出評論,只表示一般而言,夜更懲教人員會按既定機制,定期巡視在囚人士的寢室,並由上級人員監察巡邏工作,又指十分關注在囚人士作出自我傷害行為,所有懲教人員都有接受相關訓練,各院所亦會檢視設備,盡可能減低有支撐點或工具,被用作自我傷害身體。

