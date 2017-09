By

【KTSF 江良慧報導】

日本和南韓的通訊社報導指,北韓在當地時間週五清晨從平壤再次發射導彈。

日本政府表示,導彈在當地時間早上7時左右飛越日本北海道上空,飛往太平洋,並在稍後跌落日本的海域。

日本自衛隊並無攔截導彈,只是透過全國即時警報系統,呼籲北海道、青森等12個縣民眾找建築物或到地底安全地方暫避。

北韓曾在上月底發射另一枚彈道飛彈飛越日本北部。

