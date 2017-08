By

【KTSF 吳倩妤報導】

據南韓韓聯社報導,北韓於當地時間星期二早上向東部海域試射一枚彈道導彈,並飛越日本上空。

南韓聯合參謀部指,北韓在當地清晨5時57分,於平壤順安一帶試射導彈導彈,導彈飛越日本上空。

北韓上星期六清晨,曾在江原道一帶向東北方向試射3枚疑似短程彈道導彈 ,其中兩枚發射後,飛行了約250公里,另一枚則在發射後爆炸。

南韓相信北韓當天是測試新型300毫米多管火箭發射器。

另外,南韓國家情報院分析認為,北韓東北部豐溪里核試場兩個坑道,已完成核試準備工作,北韓當局有可能於下月國慶時,作出進一步挑釁行動。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。